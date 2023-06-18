В Одесі заборонили купатися на усіх пляжах

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води, купатися заборонено.

Про це повідомляє міськрада Одеси

Дана заборона пов’язана із станом води у відкритих водоймах, яке різко погіршилося після руйнування Каховської греблі. Окрім цього, вона переносить снаряди і мини, які здатні вибухати у воді і спричинити загибель людей.

За даними мерії, купання несе небезпеку для здоров’я населення міста.

Відтепер купання людей на пляжах міста Одеси заборонене.

Це рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 17 червня.