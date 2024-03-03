В Одесі виявили тіло девʼятої загиблої людини

На місці російського удару по багатоповерхівці в Одесі під завалами виявили тіло девʼятої загиблої людини. Про це повідомляє МВС.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив уранці, що пошукова операція триває.

Унаслідок влучання безпілотника в дев’ятиповерховий будинок в Одесі частково обвалився один із під’їздів. Напередодні влада повідомляла про вісьмох загиблих, зокрема двох дітей – віком трьох років і чотирьох місяців.

Російська сторона не коментувала атаку дронів на Одеську область і жертви внаслідок влучання в житловий будинок.

В Одесі та області в неділю оголошено жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.