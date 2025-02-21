В Одесі викрили мережу підпільних казино (фото)

Детективи БЕБ викрили мережу підпільних казино, що діяла в Одесі. Затримано працівників та співорганізатора, вилучено майно на понад 58 млн грн.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Керував роботою залів 29-річний одесит, який залучив до протиправної діяльності близько 20 людей віком від 18 до 35 років. Вказівки щодо діяльності казино фігурант отримував від кураторів, повне коло яких встановлюється детективами.

Гральні заклади були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у Київському районі Одеси. Працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами. Всі зали функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.

“Фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі”, – розповіли в БЕБ.

Під час обшуків детективи вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та понад 5000 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.

Крім того, виявлено чотири складські приміщення, де зберігали технічні пристрої та меблі для облаштування нових ігрових залів. Загальна вартість вилученого становить понад 58 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили співорганізатору та сімом працівникам мережі про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.