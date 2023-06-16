В Одесі у морській воді знайшли холероподібний вібріон

Влада Одеси повідомила, що в районі морського порту у взятій на дослідження морській воді виявлено холероподібний вібріон. Його наявність пояснюється наслідками прориву греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого виявилися затопленими великі території у пониззі Дніпра, що впадає у Чорне море на відносно невеликій відстані від Одеси.

За словами медиків, холероподібний вібріон не викликає захворювання на холеру, але може стати причиною інших гострих кишкових інфекцій. Водночас, проби питної води в Одесі присутності небезпечних бактерій і вірусів не виявили.

Раніше МОЗ України спростувало чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС.