Кримінал

В Одесі у морській воді знайшли холероподібний вібріон

16 Червня 2023 19:41
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каховка

Влада Одеси повідомила, що в районі морського порту у взятій на дослідження морській воді виявлено холероподібний вібріон. Його наявність пояснюється наслідками прориву греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого виявилися затопленими великі території у пониззі Дніпра, що впадає у Чорне море на відносно невеликій відстані від Одеси.

За словами медиків, холероподібний вібріон не викликає захворювання на холеру, але може стати причиною інших гострих кишкових інфекцій. Водночас, проби питної води в Одесі присутності небезпечних бактерій і вірусів не виявили.

Раніше МОЗ України спростувало чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС.


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