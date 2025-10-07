В Одесі судитимуть чоловіка, який підпалив квартиру родини військового, повіривши “співробітнику спецслужби” з інтернету

В Одесі завершили досудове розслідування щодо 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру родини військовослужбовця, повіривши незнайомцю з месенджера, що видавав себе за працівника силового відомства. Обвинувальний акт скеровано до суду, палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції, інцидент стався у липні цього року в одній із багатоповерхівок Приморського району Одеси. Дружина військового відчула запах диму та самостійно загасила вогонь, не давши йому поширитися. Люди не постраждали.

Встановлено, що напередодні зловмисник познайомився з дівчиною через чат-бот у популярному месенджері. Після цього йому зателефонував невідомий, який представився «співробітником силового органу» і повідомив, що його знайома нібито є колаборанткою. Він запропонував «викрити зрадницю» — знайти її адресу та підпалити двері квартири.

Молодик погодився: придбав запальничку та легкозаймисту рідину, облив нею двері й підпалив, знявши процес на відео «для звіту». Після цього втік. Насправді квартира, яку йому вказав «замовник», належала родині українського військового і не мала жодного стосунку до дівчини.

Речові докази / Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали підозрюваного вже наступного ранку. Під час слідства встановили всі обставини злочину, після чого чоловіку висунули обвинувачення у замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

«Максимальне покарання, яке загрожує палію, — до десяти років позбавлення волі», — зазначив слідчий Олександр Колесник.