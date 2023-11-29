Кримінал

В Одесі СБУ затримала “блогера-рецидивіста”, який “зливав” роботу ППО

29 Листопада 2023 11:35
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сбу

Служба безпеки України викрила зловмисника, який незаконно поширив інформацію про ворожу масовану повітряну атаку на Одесу в ніч на 5 листопада цього року.

Про це повідомляє СБУ.

Фігурант відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в ТікТок.

В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ.

Отриману таким чином інформацію російські загарбники могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Співробітники СБУ встановили особу та місцезнаходження фігуранта і затримали його.

За даними слідства, зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших військових формувань).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.


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