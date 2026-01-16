Прикордонники врятували ухилянта, який провалився під лід під час спроби втечі за кордон

Поблизу кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон і провалився під лід. Потерпілий сам повідомив правоохоронців про загрозу своєму життю.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники врятували порушника, який провалився під лід / Фото ДПСУ

За інформацією ДПСУ, чоловік зателефонував на гарячу лінію поліції та повідомив про своє перебування у прикордонній зоні й небезпеку для життя.

Під час пошукових заходів правоохоронці виявили сліди та драбину, за допомогою якої порушник подолав загороджувальний паркан. Далі сліди привели пошукову групу до берега річки Прут, де перебував потерпілий.

Прикордонники передали чоловіка медикам, які надали йому першу медичну допомогу та доставили до лікарні. За даними ДПСУ, наразі його життю нічого не загрожує.

Порушник зізнався, що планував перейти річку та дістатися території Румунії, однак після того, як провалився під лід, зрозумів, що самостійно вибратися не зможе. На чоловіка склали адміністративний протокол.