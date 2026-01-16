В Одесі під час мобілізації вимагали $6 тисяч за недоставлення до ТЦК

В Одесі правоохоронці викрили факт вимагання під час проведення мобілізаційних заходів. До злочину, за даними слідства, причетні працівники районного територіального центру комплектування та член громадської організації.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

З чоловіка вимагали 6 тисяч доларів США за недоставлення до районного ТЦК / Фото Одеська обласна прокуратура

За даними слідства, ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного ТЦК та СП, а також члена громадської організації. Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили його в автобус і, застосовуючи фізичний примус, близько години возили містом.

У ході цих дій з чоловіка вимагали 6 тисяч доларів США за недоставлення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усіх причетних до злочину затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.