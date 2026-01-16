ДБР повідомило про підозру правоохоронцям з Харкова, які фальсифікували кримінальні провадження з обігу наркотиків

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому та чинному правоохоронцям з Харкова, які за хабарі фальсифікували кримінальні провадження у сфері незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, працюючи в одному з районних правоохоронних підрозділів, фігуранти за гроші «допомагали» особам, яких патрульні поліцейські затримували на вулицях Харкова з наркотичними речовинами. Після доставлення затриманих до райвідділу зловмисники починали пропонувати їм свої «послуги».

За хабарі вони вносили до матеріалів кримінальних проваджень завідомо неправдиві відомості — штучно зменшували кількість вилучених наркотичних засобів або ж повністю підмінювали їх на сторонні речовини. Це дозволяло затриманим уникати більш суворої кримінальної відповідальності.

В одному з епізодів правоохоронці оцінили «пакет послуг» у 66 тис. грн. Гроші клієнт мав перерахувати на банківський рахунок, що належав знайомому одного з фігурантів. Перед цим власника рахунку ввели в оману, запевнивши, що час від часу кошти надходитимуть як нібито «премії» для правоохоронців, які виконують бойові завдання на фронті. Нічого не підозрюючи, чоловік зняв 66 тис. грн та передав їх зловмиснику.

Таким чином, колишній та чинний правоохоронці підозрюються в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданої їм влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, про підозру повідомлено й чоловіку, який надав хабар правоохоронцям для уникнення кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.