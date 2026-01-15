З початку опалювального сезону Росія атакувала 11 ГЕС та 45 найбільших ТЕЦ України

Служба безпеки України заявила, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі мають ознаки злочинів проти людяності. За даними СБУ, атаки на енергооб’єкти є цілеспрямованою та послідовною політикою, яка призвела до масових відключень світла, тепла і води для мільйонів цивільних.

Про це повідомили в СБУ.

Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Також росіяни завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

“Кожна з атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків дронів та ракет. Найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях”, – розповіли в СБУ.

РФ атакувала критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами “Іскандер”, “Калібр”, Х-101, Х-69 і дронами “Герань”.

Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.

Служба безпеки кваліфікувала знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення.

“Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах”, – зазначили у Службі безпеки.