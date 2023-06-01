Кримінал

В Одесі розстріляли автівку, загинула людина

1 Червня 2023 17:11
29
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Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Одесі, в результаті якої загинула людина і ще двоє було поранено.

“Внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню”, – повідомляє поліція.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Інших подробиць не повідомляється.

Місцевими телеграм-каналами ходить версія, що йдеться про побутовий злочин – чоловік застав дружину з коханцем і розстріляв обох.


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