В Одесі розстріляли автівку, загинула людина

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Одесі, в результаті якої загинула людина і ще двоє було поранено.

“Внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню”, – повідомляє поліція.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Інших подробиць не повідомляється.

Місцевими телеграм-каналами ходить версія, що йдеться про побутовий злочин – чоловік застав дружину з коханцем і розстріляв обох.