В Одесі працівник ТЦК продавав фіктивні повістки для тимчасового уникнення призову за 1000 доларів

Військовослужбовця Одеського РТЦК та СП викрили на отриманні хабаря за видачу фіктивних повісток, які дозволяли тимчасово уникнути призову. За 1000 доларів підозрюваний виписував повістки з подовженим терміном явки. Його затримали під час передачі частини хабаря.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у січні 2025 року військовослужбовець організував схему отримання хабарів за видачу фіктивних повісток. Ці повістки викликали чоловіків призовного віку до Одеського РТЦК та СП для нібито уточнення облікових даних, що тимчасово звільняло їх від можливості бути призваними на військову службу.

“Підозрюваний, познайомившись з громадянином, за 1000 доларів запропонував надати його 33-річному знайомому незаповнену повістку про виклик до ТЦК терміном явки на шість днів. При цьому попередив про необхідність надіслати на свій картковий рахунок 2000 гривень завдатку”, – розповіли в прокуратурі.

23 січня підозрюваний одержав 2000 гривень неправомірної вигоди та згодом першу частину обумовленої суми в розмірі 500 доларів. Після отримання першого траншу він виписав чоловіку повістку до Одеського РТЦК та СП з подовженим терміном явки.

Того ж дня ввечері, після одержання другої частини хабаря підозрюваного затримали в порядку. Йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.