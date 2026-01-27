В Одесі під завалами шукають трьох людей

Внаслідок російського удару по Одесі 27 січня пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Під завалами можуть перебувати троє людей.

Про це повідомили в МВС.

Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою сталося руйнування квартири на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку. Через влучання у дев’ятиповерхівку виникли пожежі на четвертому та п’ятому поверхах. Пошкоджена церква, вибито вікна в сусідніх будівлях, пошкоджено автомобілі.

Попередньо, під завалами можуть перебувати троє людей. Тривають аварійно-рятувальні роботи, залучено кінологічну службу.

Вогнеборці врятували 14 людей, з яких троє дітей.

Як раніше повідомляли в Одеській МВА, постраждали 22 людини, серед них 14 дістали легкі травми й отримали допомогу на місці.