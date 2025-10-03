В Одесі під час аномальної зливи загинула співробітниця обласної держадміністрації

Стало відомо про загибель співробітниці Одеської обласної державної адміністрації під час негоди, яка вирувала у місті 30 вересня. 23-річна Надія Мишей працювала в Управлінні з питань містобудування та архітектури.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

30 вересня ввечері Надія Мишей перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах.

Тіло дівчини було знайдено у провулку Сергія Ейзенштейна.

“З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі через потужну зливу, яка накрила місто у 30 вересня, загинули десятеро людей, зокрема дитина. При Одеській ОВА створено комісію для перевірки причин трагедії. Понад 1000 людей звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. Через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків.