Кількість загиблих внаслідок негоди в Одесі зросла до 10 людей

В Одесі внаслідок негоди, яка накрила місто у вівторок, загинули десятеро людей, зокрема дитина. При Одеській ОВА створено комісію для перевірки причин трагедії.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“На пʼятницю готую доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, із пропозиціями для реагування на рівні держави: додаткова допомога постраждалим та ухвалення відповідних кадрових рішень”, – написав Кулеба.

Реклама

Реклама

Понад 1000 людей звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. Через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків.

При Одеській ОВА створено тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії.

“Маємо з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це – питання безпеки і життя людей”, – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу – компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей.