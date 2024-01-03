Суспільство

В Одесі не вистачає водіїв на міські автобуси через мобілізацію, у міськраді готові навчати жінок

3 Січня 2024 17:13
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мобілізація

В Одесі не вистачає водіїв для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім. У міськраді готові шукати та навчати жінок для цього.

Про це 3 січня повідомив міський голова Геннадій Труханов під час тестування нового трамвая, повідомляє “Суспільне”.

За словами мера, Одеса має десять автобусів від німецьких партнерів, також місто веде перемовини із Стамбулом про передачу подібного транспорту. Але є проблема з водіями, у тому числі тому, що частина пішла на фронт.

“У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хто призвався і пішли боронити нашу державу”, — сказав Геннадій Труханов.

Наразі місто має сім водіїв, які готові вийти на маршрут, але їх потрібно 18. Мер Одеси додав, що розглядають на цю посаду і жінок, допомогу з навчанням пропонують також партнери з Регенсбурга і Берліна.


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