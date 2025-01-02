Кримінал

В Одесі чоловік за гроші підпалив два поштові відділення
2 Січня 2025 12:38
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одеса, пожежа
В Одесі піймали "палія на замовлення" / Фото: Поліція Одещини

Одеські поліцейські викрили 22-річного чоловіка у підпалі двох поштових відділень. Затриманому загрожує до десяти років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба Одеської області.

Обидві події сталися вночі у Київському районі Одеси. Після пожеж у двох відділеннях пошти поліція встановила та затримала підозрюваного. Відомо, що у липні одесит отримав покарання за крадіжку у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Молодика затримали за місцем мешкання.

Встановлено, що зловмисник отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду підпалити поштові відділення.

“За вказівками координатора він придбав необхідне знаряддя для скоєння злочинів, а вночі підпалив два об’єкти, розбивши каменем та обливши легкозаймистою рідиною вікна”, – розповіли в поліції.

Одне займання швидко згасло самостійно, не поширившись далі вікна, а другу пожежу ліквідували працівники охорони, відреагувавши на сигналізацію. Окрім вікна, в будівлі вогнем пошкоджені фасад та стіни в середині. Спричинені збитки встановлюються.

Результат своїх дій одесит зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану «роботу». Втім, коштів за неї він так і не отримав.

Слідчі вилучили речові докази: мобільний телефон, одяг, у якому він скоював підпали, каністру з-під паливно-мастильних матеріалів.

Палію повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. За статтею йому загрожує до десяти років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії з підозрюваним у підпалі відділень пошти в Одесі / Фото: Поліція Одещини

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