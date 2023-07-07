Суспільство

В Одесі чоловік хотів розігнати дітей гранатою 

7 Липня 2023 14:01
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діти, одеса

В Одесі затримано чоловіка, який вирішив розігнати страйкбольною гранатою дітей, що йому заважали. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Інцидент стався у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Картамишівській. Граната впала далеко, і ніхто з дітей не постраждав.

Поліція виявила винуватця у квартирі за місцем проживання у нетверезому стані, він пояснив, що таким чином вирішив припинити галас, що лунав з двору.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили залишки страйкбольної гранати, а під час обшуку за місцем проживання зловмисника – ще одну таку ж гранату, що відноситься до категорії піротехнічних виробів.

За ч. 1 ст. 296 КК України фігуранту висунули звинувачення у грубому порушенні громадського порядку, обвинувальний акт направили до суду.


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