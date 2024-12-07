В.о. мера Чернігова подав у відставку

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако 7 грудня оголосив про подання заяви на звільнення з посади секретаря міськради. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Щоб звільнити Чернігів із заручників, сьогодні, у День місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради. Залишаю посаду з бюджетом на 2025 рік, теплом і світлом в оселях, діючими програмами захисту та відновлення, стабільною відбудовою міста та рекордною підтримкою Збройних сил України. Продовжу працювати та боротися — проти негідників і за краще майбутнє для Чернігова”, — написав він.

Причини відставки

За словами Ломака, його рішення продиктоване тиском з боку чиновників військових адміністрацій, які діють за вказівкою Офісу Президента. Він стверджує, що місто фактично опинилося в заручниках, а умова звільнення — його особистий відхід із займаної посади.

“Мені дали зрозуміти: якщо я залишуся, місто занурять у хаос. Як приклад, показали, що буде: зрив бюджету на 2025 рік, паралізація роботи найбільшої лікарні, невиплати підрядникам, які займаються відновленням міста, припинення харчування у дитячих садках, зупинка громадського транспорту, а також жодної копійки на потреби ЗСУ”, — пояснив Ломако.

Підсумки роботи на посаді

Ломако розпочав виконання обов’язків міського голови у лютому 2023 року після відсторонення Владислава Атрошенка за рішенням суду, яке Атрошенко назвав політично вмотивованим. Менше ніж за тиждень після цього в Чернігові створили міську військову адміністрацію на чолі з Дмитром Брижинським. Відносини між Ломаком і військовою адміністрацією супроводжувалися постійними конфліктами.

За часів Ломака міськрада вперше провела онлайн-сесію. Також за його ініціативи Владиславу Атрошенку було присвоєно звання “Почесного громадянина Чернігова”.

Оцінки діяльності

Політичний аналітик Андрій Подвербний відзначає, що Ломаку вдалося забезпечити стабільну роботу міської ради та комунальних підприємств навіть в умовах конфлікту з військовою адміністрацією. Однак, на думку експерта, постійні суперечності між місцевою владою та військовими керівниками стали головним викликом для Ломака на посаді.

Відставка Ломака викликає нові питання щодо подальшої долі міського самоврядування в Чернігові та впливу військових адміністрацій на місцеву владу.