Суспільство

В Нагірному Карабаху загинули 192 військових Азербайджану

27 Вересня 2023 14:19
читать на русском →
Азербайджан, карабах

Міністерство охорони здоров’я Азербайджанської Республіки 27 вересня повідомило, що у боях за Нагірний Карабах загинули 192 військовослужбовці, ще 511 — поранені.

Як зазначило МОЗ Азербайджану, серед загиблих 180 — військові у підпорядкуванні Міноборони, 12 – МВС. Один із загиблих — цивільний. Особи 11 людей ще має встановити судово-медична експертиза після генетичних аналізів.

Разом із тим внаслідок проведення локальних антитерористичних заходів були поранені 511 військовослужбовців та 1 цивільний, повідомляють у МОЗ Азербайджану.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Вересня 2023 15:37

Cенат США схвалив проєкт фінансування, який допоможе уникнути “шатдауну”. У ньому – $6 млрд для України
27 Вересня 2023 15:48

Правоохоронці викрили “на гарячому” суддю з Броварів
27 Вересня 2023 14:42

РФ знову перекидає “вагнерівців” на схід України
27 Вересня 2023 13:55

Росіяни засудили до 22 років позбавлення волі мінометника з “Азова”
27 Вересня 2023 13:20

Проти мера Львова відкрито справу у ДБР
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
усі думки