В Нагірному Карабаху загинули 192 військових Азербайджану

Міністерство охорони здоров’я Азербайджанської Республіки 27 вересня повідомило, що у боях за Нагірний Карабах загинули 192 військовослужбовці, ще 511 — поранені.

Як зазначило МОЗ Азербайджану, серед загиблих 180 — військові у підпорядкуванні Міноборони, 12 – МВС. Один із загиблих — цивільний. Особи 11 людей ще має встановити судово-медична експертиза після генетичних аналізів.

Разом із тим внаслідок проведення локальних антитерористичних заходів були поранені 511 військовослужбовців та 1 цивільний, повідомляють у МОЗ Азербайджану.