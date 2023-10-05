В МЗС Польщі засудили удар росіян по Харківщині

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після російського удару по селу Гроза на Харківщині, де загинула 51 людина, закликав зупинити РФ.

Про це повідомляє”Європейська правда” з посиланням на Рау в соцмережі X.

“Росію треба якнайшвидше зупинити та притягнути до відповідальності за всі свої варварські дії”, – зазначив Рау.

“Віддаю шану загиблим і співчуваю їхнім родинам”, – резюмував міністр закордонних справ Польщі.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою “Іскандер”

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень. Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).