Суспільство

В Міноборони прокоментували ідею вручення повісток за кордоном

25 Квітня 2024 16:40
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ТЦК за кордоном працювати не будуть, заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

“Це поки що виглядає, погодьтеся, доволі нереально як мінімум”, – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

“Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані) в консульських установах, а також через електронний кабінет”, — сказав Лазуткін.


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