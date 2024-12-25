СБУ викрила мільйонну схему в КМДА: затримано одного з керівників партії “Удар”

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації. На хабарі затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у розмірі 1 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Особу затриманого правоохоронці не уточнюють, проте, за даними ЗМІ, “на гарячому” попався глава одеського осередку партії “Удар” Олександр Суханов.

За матеріалами справи, в обмін на мільйон доларів політик обіцяв бізнесмену “вирішити земельне питання” з посадовцями КМДА.

“Фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади”, – розповіли в СБУ.

Як встановило розслідування, раніше підприємець уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно, але посадовці відмовляли, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у мільйон доларів. За цю суму політик «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

СБУ затримала підозрюваного у Києві під час передачі 900 тисяч доларів “авансу”.

Вилучені під час затримання одного з керівників партії “Удар” долари / Фото: СБУ

Що загрожує Суханову

Затриманому повідомлено про підозру за статтею «шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою». Санкція передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою з альтернативою застави у 38 млн гривень.

Також повідомляється, що правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.