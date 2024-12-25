Папа Римський побажав Україні “справедливого і тривалого миру”

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні 25 грудня згадав про війну в Україні, закликавши до її завершення та початку переговорів задля досягнення справедливого миру.

Про це пише ЄП.

У своєму посланні Франциск присвятив два речення повномасштабній російській агресії проти України.

“Нехай замовкне зброя в багатостраждальній Україні! Нехай вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу, щоб досягти справедливого і тривалого миру”, – заявив він.

Папа також висловився про події на Близькому Сході, закликавши припинити насильство, звільнити заручників та надати допомогу людям, які страждають від голоду та війни.