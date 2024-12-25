Зеленський підписав закон про підвищення податків для ФОП з 1 січня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким нові ставки для фізичних осіб-підприємців діятимуть не з 1 жовтня, а з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в картці закону № 9319.

Також крім ФОПів підвищення податків переноситься на новий рік й для юридичних осіб, що працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Історичне підвищення податків: що змінилося

Нагадаємо, закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Головне у ньому – підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Також цей закон зобов’язав фізичних осіб-підприємців сплачувати військовий збір, починаючи з четвертого кварталу 2024 року. Проте 4 грудня Верховна Рада перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

Платники податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, фізичні особи – підприємці III групи та юридичні особи III групи, сплачуватимуть 1% військового збору

Військовий збір для ФОПів – платників єдиного податку I, II і IV групи встановлено на рівні 10% від розміру мінімальної зарплати, що складає 800 гривень на місяць.

З 1 січня 2025 року всі податкові агенти будуть зобов’язані щомісяця звітувати з єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ).