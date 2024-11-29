Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня: які зміни очікують українців

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, а не сьогодні, як повідомлялося напередодні. Про це повідомив голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Вчора президент Володимир Зеленський підписав закон №11416-д про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає підвищення воєнного збору та інших податків. На його підпис документ чекав більше 40 днів.

Які зміни очікують українців?

Зміни у військовому зборі

З 1 грудня 2024 року в Україні підвищується військовий збір з фізичних осіб — з 1,5% до 5% на всі види доходів, зокрема, заробітні плати. Це означає, що роботодавець буде сплачувати на 3,5% більше податків з офіційної зарплати. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається незмінним — 18%, а єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.

Загальний податковий тягар на зарплату зросте з 19,5% до 23%, що означає, що з кожної тисячі гривень буде відраховуватися 230 гривень замість 195.

Підвищення ставки військового збору також стосуватиметься процентних доходів від депозитів фізичних осіб, тоді як для військовослужбовців ставка залишатиметься на рівні 1,5%.

Військовий збір для ФОП

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1, 2 і 4 груп єдиного податку вводиться військовий збір на рівні 10% від мінімальної зарплати, що наразі становить 8000 гривень. Отже, ці підприємці повинні додатково платити 800 гривень на місяць. Для ФОПів 3 групи ставка становить 1%, що означає зростання їхніх щомісячних виплат з 50 до 60 гривень з кожної тисячі доходу.

Нові вимоги щодо податкової звітності

З 1 січня 2025 року вводиться щомісячна звітність з податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору для всіх податкових агентів. Поточна поквартальна звітність триватиме до кінця цього року.

Для ФОПів запроваджується обов’язок звітувати про сплату військового збору, а перший звіт вони подадуть за 2024 рік (починаючи з 1 жовтня).

Зміни в корпоративних податках

Автозаправні станції (АЗС) тепер зобов’язані платити авансові податки на прибуток, сума яких залежатиме від кількості точок продажу пального та наявності магазинів. Для АЗС без продажу алкоголю та тютюнових виробів авансовий платіж становитиме 60 тисяч гривень, а для АЗС із ними — 80 тисяч гривень.

Зростає також рентна плата за видобуток щебеню, піску та коаліну. Для банків податок на прибуток за результатами 2024 року становитиме 50%. Для небанківських фінансових організацій ставка податку на прибуток зросте до 25% з 2025 року.

Податкові зміни для сільгоспвиробників

Мінімальне податкове зобов’язання для сільськогосподарських виробників збільшено до 700 гривень з гектара, а для ділянок з часткою орних земель понад 50% — до 1400 гривень.

Програма “Національний кешбек”

Доходи, отримані в рамках державної програми “Національний кешбек”, будуть звільнені від оподаткування.