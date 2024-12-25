Кримінал

Режим надзвичайної ситуації введено на території Краснодарського краю: у море витекло 3750 тонн мазуту
25 Грудня 2024 14:35
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екологія, чорне море
Загиблий у Чорному морі дельфін / Delfacenter

На території Краснодарського краю запроваджено режим надзвичайної ситуації після аварії танкерів і розливу мазуту в Керченській протоці.

У море витекло вже 3750 тонн мазуту, пишуть росЗМІ.

У той же час у Чорному морі в місцях зимівлі дельфінів ссавці почали викидатися на чорноморське узбережжя.

Два танкери “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239” 15 грудня зазнали аварії в Керченській протоці через шторм. Один член екіпажу загинув, інших евакуювали.

Унаслідок аварії у воду потрапили понад три тисячі тонн мазуту. Близько 50 кілометрів узбережжя Чорного моря в Краснодарському краї виявилося забрудненим.


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