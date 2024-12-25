Економіка

В “Укренерго” уточнили, як сьогодні діятимуть відключення
25 Грудня 2024 13:58
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електроенергія
Ілюстративне фото / Укренерго

25 грудня через масовану ракетно-дронову атаку Росії, компанія “Укренерго” ввела обмеження електропостачання.

Для побутових споживачів з 5:48 до 23:59 одночасно діє до трьох черг відключень. Промисловість та бізнес обмежують у споживанні електроенергії з 15:00 до 23:59.

Водночас в “Укренерго” попередили, що час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня. Компанія визначає кількість черг відключень, а конкретний графік для кожної черги формують обленерго.

Українців закликають економно використовувати електроенергію: не вмикати одночасно потужні прилади та раціонально планувати споживання.


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