В “Укренерго” уточнили, як сьогодні діятимуть відключення

25 грудня через масовану ракетно-дронову атаку Росії, компанія “Укренерго” ввела обмеження електропостачання.

Для побутових споживачів з 5:48 до 23:59 одночасно діє до трьох черг відключень. Промисловість та бізнес обмежують у споживанні електроенергії з 15:00 до 23:59.

Водночас в “Укренерго” попередили, що час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня. Компанія визначає кількість черг відключень, а конкретний графік для кожної черги формують обленерго.

Українців закликають економно використовувати електроенергію: не вмикати одночасно потужні прилади та раціонально планувати споживання.