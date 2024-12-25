Росіяни вбили енергетика під час обстрілу електростанцій ДТЕК

Унаслідок удару російських військ по теплоелектростанціях ДТЕК загинув 51-річний енергетик Дмитро Петленко, повідомили у компанії.

“Дмитру був 51 рік. Він присвятив професії енергетика більше 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодару працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії, де продовжував битву за світло останні півтора роки”, – йдеться у повідомленні.

ДТЕК не уточнює місце трагедії, але раніше повідомлялося про одного загиблого через обстріли у Дніпропетровській області.

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували в небі над Україною 184 повітряні цілі. Більшість із них вдалося збити.