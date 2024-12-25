Економіка

Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро: На що спрямують гроші
25 Грудня 2024 14:09
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Європейський Союз надав Україні 150 мільйонів євро у рамках Угоди про підтримку швидкого відновлення, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.  

Кошти будуть спрямовані на безплатне харчування учнів 1-4 класів, відновлення інфраструктури та підтримку стабільного виробництва сільськогосподарської продукції.  

Це другий транш із передбачених Угодою 300 мільйонів євро.

“Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців”, — написав очільник українського уряду.


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