На фронті загинув харківській поет та прозаїк Олексій Безпальцев

34-річний український поет-модерніст та військовий Олексій Безпальцев загинув під час бойового завдання на Харківщині. До цього він рік тримав оборону на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба PEN Ukraine 25 грудня.

Як зазначили в PEN Ukraine, Олексій Безпальцев — харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами.

“Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій “Шляпа” Безпальцев”, — написав про нього один зі знайомих.