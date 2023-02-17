В мерії уточнили місця прильотів по Харкову

Нічні ракетні удари прийшлися по двох районах Харкова – Київському та Основ‘янському. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі”, – повідомив він.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України та Харківської області зокрема.

«Минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ОКР С-300, — по Харкову», — зазначили в Генштабі.