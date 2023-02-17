Кримінал

В мерії уточнили місця прильотів по Харкову

17 Лютого 2023 08:50
197
читать на русском →
харків, ракетний удар

Нічні ракетні удари прийшлися по двох районах Харкова – Київському та Основ‘янському. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі”, – повідомив він.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України та Харківської області зокрема.

«Минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ОКР С-300, — по Харкову», — зазначили в Генштабі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2023 10:33
25

Британська розвідка оцінила втрати окупантів у живій силі
17 Лютого 2023 11:25
0

Проїзд у Харкові залишиться безкоштовним, поки у міста вистачить можливостей – Терехов
17 Лютого 2023 10:56
13

Схоже, російські війська навряд чи візьмуть Бахмут до 24 лютого – ISW
17 Лютого 2023 10:17
41

Харків’яни поступово переходять на українську мову – Терехов
17 Лютого 2023 09:49
100

Прокуратура показала наслідки прильотів по Харкову
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки