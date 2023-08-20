В мережі з’явились фото охопленого вогнем російського бомбардувальника

В Telegram-каналах почали розповсюджувати фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки вчорашньої атаки дронів на військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області РФ на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

На фото видно, що літак охопило вогнем, над ним здійнявся чорний дим.

Вчора в РФ повідомили, що дрон, який здійснив атаку, нібито був виявлений розрахунком посту зовнішнього спостереження аеродрому, і по ньому вели вогонь зі стрілецької зброї.

В Міноборони РФ визнали “загоряння” на стоянці літаків і повідомили, що пошкодження отримав один літак.

За непідтвердженими даними моніторингових каналів, там розміщувалося близько 10 таких літаків.