В мережі опублікували відео зі знищенням операторів FPV-дронів росіян під Іловайськом

В мережі опублікували відео з ударом з HIMARS по полігону біля окупованого Ілловайська, де тренувалися російські оператори FPV-дронів. Крім того, OSINT-аналітикам вдалося встановити геолокацію місця удару.

OSINT-дослідник під ніком Necro Mancer у X (Twitter) повідомив, що йому вдалося встановити геолокацію місця удару. Полігон окупантів розташовувався на південний захід від села Покровка, що поруч із окупованим Іловайськом.

24 січня окупанти повідомляли про удар з РСЗВ HIMARS по розташуванню російських операторів БПЛА з батальйону “Судоплатова” на полігоні під Іловайськом.

За інформацією росіян, внаслідок атаки загинули щонайменше 24 військових.