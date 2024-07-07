В Мелітополі атакован аеродром

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області горить аеродром. ЗМІ повідомляють про три точних прильоти по летовищу. Про це інформує Telegram-канал “РІА-Мелітополь”.

Там зазначають, після вибухів чутно, як містом несуться карети швидкої.

“Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить у трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги. У мелітопольців святкова неділя!” – повідомляється в месенджері.

За даними “РІА-Мелітополь, на аеродромі базуються Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300.

Згодом у Telegram-каналі повідомили про повторні вибухи в місті: “Спочатку був потужний вибух з боку аеродрому. Після чого почалась детонація. Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога”.