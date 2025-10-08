В Київському СІЗО виявили системні порушення прав людини — звіт ГО “Україна без тортур”

ГО «Україна без тортур» оприлюднила результати масштабного пілотного моніторингу умов тримання у Київському слідчому ізоляторі, проведеного спільно із Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Понад 70 візитів, зокрема нічних і повторних, показали, що умови утримання у найбільшому СІЗО країни залишаються далекими від міжнародних стандартів.

За даними звіту, камери переповнені, бракує вентиляції, чистої води, освітлення та приватного простору, а в багатьох приміщеннях фіксуються пліснява, антисанітарія й поламані меблі. В окремих камерах ув’язнені сплять по черзі або на підлозі. Також виявлено порушення правил роздільного тримання — разом утримують підозрюваних, засуджених і повторно судимих осіб.

Медична частина ізолятора не відповідає нормам: відсутні ізолятори для інфекційних хворих, лікарі приймають пацієнтів без конфіденційності, а в палатах для людей з психічними розладами встановлені камери відеоспостереження. Пацієнти з туберкульозом і гепатитом С не завжди отримують належне лікування.

Монітори зафіксували випадки неоплачуваної праці, коли ув’язнених залучають до ремонту чи роботи в харчоблоці по 8 годин без договорів і спецодягу. Також задокументовано дискримінацію за “тюремною ієрархією”, що призводить до принижень та стигматизації окремих категорій в’язнів.

У звіті наголошується, що лише за 2024 рік Європейський суд з прав людини ухвалив 12 рішень проти України через умови у Київському СІЗО. Загалом із 2012 року таких справ — 77, а сума компенсацій перевищила 1 мільйон євро.

ГО «Україна без тортур» передала адміністрації установи 22 рекомендації — від забезпечення норми площі на особу і доступу до води до припинення дискримінації, дотримання температурного режиму та оплати праці ув’язнених.

Організація закликала Міністерство юстиції масштабувати пілотний підхід моніторингу на інші місця несвободи.

Повний звіт доступний на сайті ГО «Україна без тортур» — за посиланням.