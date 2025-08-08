На Запоріжжі евакуюють останні пенітенціарні установи після трагедії у Біленьківській колонії

Міністерство юстиції розпочало евакуацію Запорізького СІЗО, Вільнянської колонії №11 та Кам’янської колонії №101. Рішення ухвалили після трагедії у Біленьківській колонії, де внаслідок російського удару загинули 16 ув’язнених.

Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на Міністерство юстиції України.

За даними Мін’юста, станом на 7 серпня 2025 року керівництво Запорізької ОВА та 17 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення провести обов’язкову евакуацію засуджених та людей, взятих під варту, котрі перебувають в державних установах:

“Запорізький слідчий ізолятор”;

“Вільнянська установа виконання покарань (№11)”;

“Кам’янська виправна колонія (№101)”.

Проведення обов’язкової евакуації засуджених здійснюється відповідно до порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну №934 від 7 листопада 2018.

У документі зазначається, що обов’язкова евакуація засуджених та людей, взятих під варту, проводиться у разі введення воєнного стану у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії.

Як повідомили в організації “Захист в’язнів України”, виправні колонії №11, №101 та Запорізький слідчий ізолятор — це останні неевакуйовані установи, які залишалися на території Запорізької області.

“За цією логікою треба евакуювати колонії в Сумах, Харкові, Кривому Розі, Миколаївській області. Поки про них не йдеться”, — сказав очільник організації Олег Цвілий.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня внаслідок ударів російських авіабомб по Біленьківській колонії загинули 16 людей, 44 були госпіталізовані, ще 50 поранених отримали допомогу на місці. 18 ув’язнених залишаються в лікарнях з пораненнями різної тяжкості.