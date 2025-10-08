Між законом і реальністю: як насправді живуть ув’язнені в київському СІЗО

ГО «Україна без тортур» представила результати масштабного пілотного проєкту систематичного моніторингу дотримання прав людини у державній установі «Київський слідчий ізолятор». Звіт охопив понад 70 візитів, у тому числі нічних і повторних, та став першим комплексним дослідженням реальних умов життя понад 2600 ув’язнених — серед яких жінки, неповнолітні, люди з інвалідністю та пацієнти з ВІЛ і туберкульозом.

Моніторинг здійснювався спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в межах проєкту ПРООН «Права людини для України — фаза ІІ», що фінансується МЗС Данії. Метою було запровадження нових інструментів оцінювання — від емоційного моніторингу та глибинних інтерв’ю до аналізу службової документації.

Системні порушення, зафіксовані моніторами

Звіт підтвердив, що умови утримання у Київському СІЗО далекі від міжнародних стандартів. Серед найгостріших проблем — переповнені камери, антисанітарія, недотримання норми житлової площі, погана вентиляція та відсутність доступу до питної води. В окремих приміщеннях фіксувалися зношені меблі, пліснява, поламані вікна та брак освітлення. У низці камер ув’язнені спали по черзі або на підлозі.

Монітори виявили порушення правил роздільного тримання, коли разом утримуються особи з різними статусами — від підозрюваних до вже засуджених, а також вперше і повторно судимі. Такі практики, йдеться у звіті, створюють умови для насильства та психологічного тиску.

Медична допомога і праця без оплати

Медична частина установи не відповідає базовим санітарним нормам: немає ізолятора для інфекційних хворих, не забезпечено конфіденційність оглядів, а в палатах для людей із психічними розладами встановлено камери відеоспостереження, що суперечить закону. Часто фіксувалася відсутність підписаної згоди на медичне втручання, а хворі на гепатит С або туберкульоз не отримували необхідного лікування.

Залишається поширеною практика неоплачуваної праці: ув’язнені виконують ремонтні та господарські роботи по 8 годин на день без договорів, спецодягу чи медичних книжок. Часто вони залучаються до робіт із підвищеною небезпекою без навчання з охорони праці.

Порушення приватності та дискримінація

Монітори зафіксували повну відсутність приватного простору — у санвузлах немає перегородок, ліжка розташовані впритул, а відеоспостереження встановлене навіть у кімнатах для побачень. Окрему увагу привертає дискримінація за «тюремною ієрархією»: так звані «нижчі касти» виконують брудну роботу й зазнають принижень. Умови для людей з інвалідністю визнані непридатними — немає безпечного доступу до прогулянкових двориків чи медичних кабінетів.

Мільйон євро компенсацій за рішеннями ЄСПЛ

Звіт нагадує, що лише за 2024 рік Європейський суд з прав людини ухвалив 12 рішень проти України через неналежні умови утримання в Київському СІЗО. Загалом із 2012 року таких рішень було 77, а сума компенсацій перевищила 1 мільйон євро.

Рекомендації

ГО «Україна без тортур» надала адміністрації ізолятора 22 рекомендації, серед яких:

забезпечити кожному утримуваному норму площі не менше 2,5 м²;

гарантувати постійний доступ до питної води;

припинити практику одиночного тримання довічників;

усунути порушення температурного режиму;

створити умови для приватності й безпеки;

зупинити дискримінацію за неформальною «тюремною ієрархією»;

забезпечити оплату праці та належні умови для працюючих в’язнів.

Людина, а не статистика

Як зазначають автори, пілотний проєкт показав ефективність постійної присутності моніторингових груп, що сприяє кращому психологічному клімату та відкритості з боку персоналу. Отриманий досвід пропонується масштабувати на інші установи несвободи в Україні.

Повний звіт доступний на сайті ГО «Україна без тортур».