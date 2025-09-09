Вбивство затриманого у Харківському СІЗО: судитимуть ексочільника установи та шістьох його підлеглих

Працівники ДБР завершили досудове розслідування справи колишнього керівника Харківського слідчого ізолятора та шістьох його підлеглих — двох оперуповноважених, чергового помічника начальника, старшого по корпусу та двох молодших інспекторів. Їхні дії призвели до загибелі затриманого.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, у квітні 2025 року працівники СІЗО помістили потерпілого до камери із засудженим, що є грубим порушенням закону. Невдовзі співкамерник жорстоко побив чоловіка, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Попри критичний стан постраждалого, співробітники ізолятора не викликали лікарів та ізолювали його в окремій камері без медичної допомоги. Уночі потерпілий помер.

“Експертиза підтвердила, що своєчасне втручання медиків врятувало б йому життя. Щоб приховати власні дії, працівники установи надали неправдиву інформацію офіційним органам, замовчавши незаконне переведення та відсутність допомоги”, — розповіли в ДБР.

Залежно від своєї ролі, причетні до злочину обвинувачуються у:

перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки — ч. 3 ст. 365 КК України;

залишенні в небезпеці, що призвело до смерті особи — ч. 3 ст. 135 КК України;

службовій недбалості, що спричинила загибель людини — ч. 3 ст. 367 КК України.

Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Окремо Нацполіція розслідує провадження щодо засудженого, який побив співкамерника.