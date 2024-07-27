Кримінал

В Києві на Майдані Незалежності сталася серйозна ДТП
27 Липня 2024 19:41
читать на русском →
дтп
У ДТП в центрі столиці постраждало троє громадян / Фото: Нацполіція

В центрі Києва на Майдані Незалежності сталася серйозна ДТП, троє людей отримати травми.

Про це повідомляє Нацполіція.

“За попередньою інформацією, 19-річний водій позашляховика Audi, громадянин іншої країни, рухаючись по вулиці Михайлівській, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє осіб – два пасажира автівки – молодики віком 21-22 років, та пішохід – чоловік 1971 року народження”, – повідомили у поліції.

Постраждалих лікарі госпіталізували до медичних закладів для надання допомоги в умовах стаціонару. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – прилад “Драгер” показав, що керманич позашляховика був тверезим. 

Слідчі продовжують працювати на місці події, вирішується питання правової кваліфікації.

ДТП на Майдані Незалежності / Фото: Київ Оперативний

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
27 Липня 2024 22:36

Під час навчального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил
27 Липня 2024 20:19

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Олімпіаді
27 Липня 2024 18:45

Завтра графіки відключень світла будуть застосовувати лише ввечері, – Укренерго
27 Липня 2024 16:41

Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, – Генштаб
27 Липня 2024 16:32

Лікарям будуть надавати офіцерські звання навіть без військової кафедри
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки