В Києві на Майдані Незалежності сталася серйозна ДТП

В центрі Києва на Майдані Незалежності сталася серйозна ДТП, троє людей отримати травми.

Про це повідомляє Нацполіція.

“За попередньою інформацією, 19-річний водій позашляховика Audi, громадянин іншої країни, рухаючись по вулиці Михайлівській, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє осіб – два пасажира автівки – молодики віком 21-22 років, та пішохід – чоловік 1971 року народження”, – повідомили у поліції.

Постраждалих лікарі госпіталізували до медичних закладів для надання допомоги в умовах стаціонару. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – прилад “Драгер” показав, що керманич позашляховика був тверезим.

Слідчі продовжують працювати на місці події, вирішується питання правової кваліфікації.