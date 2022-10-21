В Конгресі працюють над новим пакетом допомоги Україні

У світлі заяв про можливе зменшення допомоги Україні, в Конгресі та Білому домі працюють над шляхами домогтися сталой підтримки України після виборів у США, передає Голос Америки.

Конгресмен-демократ Джим Коста підтвердив інформацію про те, що наразі тривають переговори в обох палатах Конгресу щодо розгляду нового пакету допомоги Україні на 50 мільярдів доларів. Це має відбутися після виборів 8 листопада, але до того, як новий склад Конгресу розпочне роботу на початку січня. Про такі переговори, які, за словами джерел в Конгресі, мають забезпечити воєнні та інші потреби України в 2023-му році, першим повідомив телеканал NBC.

«Ми повинні продовжувати. Саме тому переговори щодо наступного пакету фінансування життєво важливі, через нагальність і потребу. І ми не знаємо, що трапиться. Вибори через 18 днів. Кевін Маккарті зробив заяви, які викликають занепокоєння», – сказав конгресмен Джим Коста.

У вівторок конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. “Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні”, – сказав Маккарті в інтерв’ю виданню Punchbowl News.

Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але “необмежених чеків не буде”. “Гадаю, Україна дуже важлива, – сказав Маккарті. – Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг – 31 трильйон доларів”.

Коста зауважив, що коли схвалювали минулий пакет допомоги Україні на 12 мільярдів доларів, в Конгресі була потужна двопартійна підтримка.

«І ми маємо зробити це ще раз, щоб продемонструвати нашу рішучість на Заході підтримувати Україну, особливо коли нині Росія у невигідній позиції. Саме тому нам потрібно мати домовленість, і цей пакет, щоб він був готовий до голосування, коли ми повернемося до роботи 14 листопада», – сказав конгресмен.

Президент США Джо Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.

Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. “Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора”, – сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п’ятницю.

Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за “нерозуміння зовнішньої політики” США.

“Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, – сказав Байден, повідомляють ЗМІ. – Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна – це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики”.

Обидві провідні партії американського Конгресу – Демократична та Республіканська – виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.

Раніше представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що допомога Україні відволікає ресурси від внутрішніх питань у США. 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували “проти” пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів. Законопроект все ж було прийнято.

Так, конгресвумен-республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв’ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки. “Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим, – каже Девідсон. – І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба”.

Минулого місяця конгресмен Метт Гетц, чий рідний штат Флорида постраждав від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців. А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін так пояснила у Twitter, чому голосувала проти допомоги Україні: «Сьогодні я голосую «ні» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?”

Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна»

«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – Пенс заявив виступаючи в Фонді “Спадщина” (Heritage Foundation). – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи».

Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні: “Я голосував за перший законопроект з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування, – заявив він. – Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу”.

На відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що “не багато членів моєї партії політизуватимуть це питання” допомоги.