В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на міні

17 грудня близько 12:00 до Ізюмського управління поліції надійшло повідомлення про те, що 15 грудня двоє чоловіків 50 та 52 років перестали виходити на зв’язок.

Поліцейські встановили, що чоловіки пішли шукати худобу, яка загубилася. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими. Вони підірвалися на міні, повідомляють у поліції.

Територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил РФ.

Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».