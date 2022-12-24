Харків

В Ізюмі триває відновлення багатоквартирних будинків

24 Грудня 2022 14:24
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харків

На завершальному етапі аварійно-відновлювальних робіт – один із мікрорайонів Ізюма. До 5 із 7 багатоквартирних будинків уже подали опалення.

Через масовані обстріли окупантів в Ізюмі житловий комплекс та критична інфраструктура постраждали на 80%, повідомляє Харківська ОДА.

Попри несприятливі погодні умови, у місті продовжують відновлювати багатоквартирні будинки. На одному з таких об’єктів замінили вікна, крівлю, двері та відновили системи комунікацій. Ступінь виконання робіт оцінюють на 97%. До нового року ці об’єкти планують завершити.

«Це перший такий блок-проєкт вже виконаної роботи в Ізюмі. І з наступного року є розуміння по подальших ремонтних роботах, по інших будинках, по інших кварталах. Це буде поступово робитися, безперервно до повного відновлення всього міста», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

В одному із будинків мешкає Галина Шелюх. Жінка пережила окупацію. Внаслідок одного з обстрілів у її квартирі вибило всі вікна, пробило стелю і дах. Зараз усе полагодили.

«Нам поновили всі комунікації: газ, світло, водопостачання та дали тепло. Тепер можемо вдома готувати їсти, а не просто неба. Щиро дякую державі та обласній владі за підтримку та турботу про нас», – розповіла Галина Шелюх.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають також в інших постраждалих громадах Ізюмського району.


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