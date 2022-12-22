В Ізюмі чоловік приніс додому боєприпас і намагався розібрати його

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.

В Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих.

“На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.

Крім того: за його словами, в Ізюмі від вибуху отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.