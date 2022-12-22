Кримінал

В Ізюмі чоловік приніс додому боєприпас і намагався розібрати його

22 Грудня 2022 08:37
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хова

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.

В Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих.

“На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.

Крім того: за його словами, в Ізюмі від вибуху отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.


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