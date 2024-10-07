В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам’яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС минулого року

жовтня, Ізраїль здійснює заходи з вшанування роковин найкривавішого в історії країни теракту, здійсненого ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Національні заходи вшанування пам’яті жертв проходять по всій країні.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розпочав день хвилиною мовчання о 6:29 ранку – часом початку нападу на музичний фестиваль Nova Music Festival у кібуці Рейм.

У церемонії, що відбулася на місці трагедії, взяли участь рідні та близькі загиблих. Президент висловив співчуття та поділив горе з потерпілими.

Згодом на місці проведення музичного фестивалю зібрались тисячі людей, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час різанини 7 жовтня, передає The Jerusalem Post.

Одночасно з меморіальними заходами, ізраїльські військові продовжують завдавати ударів по позиціях ХАМАСу у секторі Гази.

У Єрусалимі біля резиденції прем’єр-міністра Нетаньягу зібралися сотні людей, близькі яких стали заручниками терористів.