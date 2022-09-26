В Іжевську невідомий відкрив стрілянину в школі – 10 постраждалих, не менше 6 вбито

У школі № 88 російського міста Іжевськ сталася стрілянина, повідомляє телеграм-канал 112. Учнів та вчителів евакуювали.

За попередньою інформацією, поранено охоронця та двох учнів, повідомляє 112. Невідомий чоловік у чорному увірвався в один із класів і відкрив стрілянину під час уроку.

Телеграм-канал 112 повідомляє, що охоронець помер. Офіційної інформації ще немає.

Тим часом кількість постраждалих збільшилася до шести осіб. Четверо школярів отримали вогнепальні поранення, а двоє — травми під час евакуації (їм довелося стрибати з вікна), повідомляє 112. Нападника поки не затримано.

Mash пише про дев’ятьох постраждалих.

За попередньою інформацією, чоловік, який напав на іжевську школу, застрелився, пишуть Baza і 112, а кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб.

За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини в іжевській школі загинули шестеро людей, у тому числі троє дітей, пише 112.

Mash повідомляє про сім загиблих.