Суспільство

В Івано-Франківській області від нового штаму COVID-19 FLiRT померла 80-річна жінка
7 Серпня 2024 20:48
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На Івано-Франківщині від нового штаму COVID-19 FLiRT стався перший летальний випадок, померла 80-річна жінка.

Про це заявив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, повідомляє “Суспільне”.

“Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено”, – говорить Савчук.

Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

“Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя”, – розповідає Савчук.


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