Політика

В Італії виникли “технічні проблеми” з постачанням систем ППО Україні

13 Січня 2023 15:05
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зброя, італія

Італія має намір поставити Україні систему ППО, щоб допомогти їй у захисті від російських атак, але перед відправкою має врегулювати технічні питання, заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила, що ухвалення рішення про постачання нових озброєнь в Україну відкладено до лютого через політичну напруженість, міркування, пов’язані з витратами, і брак техніки.

Таяні заявив, що Італія працює з Францією, щоб врегулювати проблеми до відправлення комплексів SAMP/T.

“Ніхто не тисне на гальма, але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим”, – заявив він італійському радіо.

Посилаючись на неназвані джерела, La Repubblica повідомила, що прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка є рішучою прихильницею Києва, зіткнулася із опором у питанні про схвалення указу про відправку зброї Україні з боку її правих союзників Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, які мають давні стосунки з Москвою.


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