Політика

В Італії пройде конференція з відбудови України

11 Березня 2023 15:17
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італія, відбудова

26 квітня Італія прийматиме конференцію з післявоєнної реконструкції України, повідомив у п’ятницю міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

«Сьогодні під час відеоконференції з міністрами закордонних справ Великої сімки я оголосив, що (італійський) уряд організує конференцію з відновлення України 26 квітня за участі італійських фірм. Наше зобов’язання на користь миру та свободи для українського народу продовжується», – сказав він.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві 21 лютого заявила, що Італія працює над організацією конференції з питань відбудови України, яка має відбутися у квітні. Однак точна дата не оголошувалася.


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