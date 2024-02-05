В Італії масово протестують фермери

П’ятого лютого італійські фермери організували акції протесту, щоб висловити невдоволення бюрократією та дешевим імпортом з країн за межами ЄС.

Про це пише Reuters, передає Суспільне.

Італійські фермери підтримали протести своїх колег в інших країнах Європи. Вони скаржаться, що їхню продукцію витісняє дешевший імпорт з країн за межами ЄС, наприклад, з Північної Африки. Також є незадоволення зростанням цін на пальне та впливом заходів ЄС, спрямованих на захист довкілля. Італійські фермери також наполягають на відновленні податкових пільг, запроваджених у 2017 році, які уряд скасував у законі про бюджет на 2024 рік.

У людей в руках саморобні плакати із гаслами “Немає фермера — немає їжі”.

Фермери мають зібратися на околицях Риму та чекати на наступні хвилі протестів наприкінці тижня. До четверга з різних куточків Італії до столиці мають прибути 1500 тракторів.

Як ідеться в агентстві Reuters, італійські протести очолюють окремі ініціатори, а не Національна конфедерація безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції Coldiretti, яке має тісні стосунки з урядом.

Фермери в Мілані, фінансовій столиці Італії, навіть привели корову на акцію протесту біля офісу регіонального уряду Ломбардії.