Суспільство

В Італії масово протестують фермери

5 Лютого 2024 21:40
читать на русском →
фермери, протест, італія
Італійські фермери організували акції протесту / AP Photo

П’ятого лютого італійські фермери організували акції протесту, щоб висловити невдоволення бюрократією та дешевим імпортом з країн за межами ЄС.

Про це пише Reuters, передає Суспільне.

Італійські фермери підтримали протести своїх колег в інших країнах Європи. Вони скаржаться, що їхню продукцію витісняє дешевший імпорт з країн за межами ЄС, наприклад, з Північної Африки. Також є незадоволення зростанням цін на пальне та впливом заходів ЄС, спрямованих на захист довкілля. Італійські фермери також наполягають на відновленні податкових пільг, запроваджених у 2017 році, які уряд скасував у законі про бюджет на 2024 рік.

У людей в руках саморобні плакати із гаслами “Немає фермера — немає їжі”.

Фермери мають зібратися на околицях Риму та чекати на наступні хвилі протестів наприкінці тижня. До четверга з різних куточків Італії до столиці мають прибути 1500 тракторів.

Як ідеться в агентстві Reuters, італійські протести очолюють окремі ініціатори, а не Національна конфедерація безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції Coldiretti, яке має тісні стосунки з урядом.

Фермери в Мілані, фінансовій столиці Італії, навіть привели корову на акцію протесту біля офісу регіонального уряду Ломбардії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 20:37

У британського монарха виявили рак
5 Лютого 2024 21:15

Журналісти Bihus.Info стверджують, що за ними слідкувала СБУ
5 Лютого 2024 19:05

Антикорпуційний комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
5 Лютого 2024 18:39

У Києві шукають диверсантів
5 Лютого 2024 17:54

Голова Міністерства у справах ветеранів подала у відставку 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки